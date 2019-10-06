Турция стягивает дополнительные войска на границу с Сирией

Турция стягивает дополнительные войска и технику к границе с Сирией в районе Акчакале. Перед этим президент Реджеп Эрдоган объявил о готовности турецких войск начать военную операцию на территории к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Эрдогана, целью операции является очистка приграничной сирийской территории от поддерживаемых США курдских "Отрядов народной самообороны" и создание там "зоны безопасности". Анкара считает, что курды помогают сепаратистам на территории Турции. Эрдоган сообщил, что Анкара может принять решение о начале операции уже сегодня, 6 октября.
МИД Сирии назвал попытки создать зону безопасности на их территории "нарушением международного права". Ведомство отмечает, что иностранные силы действуют на территории Сирии без разрешения Дамаска и должны немедленно покинуть страну.
Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа, в 50 км от границы с Сирией, прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.
Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.
Мы также сообщали о мощном взрыве в сирийском городе Африн , где в воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 35 были ранены.
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