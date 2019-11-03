Турция угрожает отправить боевиков ИГ в Европу

Террористы ИГИЛ / Фото: Сегодня

Власти Турции намерены вернуть в Европу задержанных при наступлении на севере Сирии боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), являющихся гражданами европейских стран.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы – не отель ни для одного члена ИГ", – заявил сегодня в Анкаре министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

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Одновременно он раскритиковал решение нескольких европейских государств, в частности, Великобритании и Нидерландов, лишать гражданства подозреваемых в членстве в "Исламском государстве". По мнению Сойлу, такие меры "неприемлемы и безответственны". Данных о числе задержанных на севере Сирии европейцев он не сообщил.

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Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

На прошлой неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

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