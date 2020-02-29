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Турция утверждает, что уничтожила почти 60 сирийских военных

29 февраля, 00:31

Елена Кузьмич

Турции удалось уничтожить восемь сирийских танков

Турецкие военные ликвидировали 56 бойцов сирийской правительственной армии в Сирии.

Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на минобороны Турции.

Также, по информации министерства, Турции удалось уничтожить восемь сирийских танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.

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Ранее в турецком минобороны проинформировали о гибели одного турецкого военного в результате сирийского артобстрела. Еще двое его сослуживцев получили ранения.

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Напомним, ранее в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих.

Видео: Reuters

После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных, а президент США Дональд Трамп по телефону пообщался с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и выразил "поддержку усилий Анкары подеэскалации ситуации на северо-востоке Сирии".

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Россия Сирия Турция погибшие

Источник: Интерфакс

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