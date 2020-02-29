Турция утверждает, что уничтожила почти 60 сирийских военных

Турецкие военные ликвидировали 56 бойцов сирийской правительственной армии в Сирии.
Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на минобороны Турции.
Также, по информации министерства, Турции удалось уничтожить восемь сирийских танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.
Ранее в турецком минобороны проинформировали о гибели одного турецкого военного в результате сирийского артобстрела. Еще двое его сослуживцев получили ранения.
Напомним, ранее в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих.
После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.
Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных, а президент США Дональд Трамп по телефону пообщался с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и выразил "поддержку усилий Анкары подеэскалации ситуации на северо-востоке Сирии".
Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк