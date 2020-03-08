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Турция жестко ответила на миграционные упреки ЕС

8 марта, 04:55

Денис Беспалов

Европейский союз все еще не способен осознать чрезвычайное бремя, с которым сталкивается Турция, заявили в Анкаре

Министерство иностранных дел Турции назвало лицемерным заявление глав МИД стран – членов ЕС, в котором они указывают на недопустимость использования темы мигрантов для политического давления.

"Европейский союз все еще не способен осознать чрезвычайное бремя, с которым сталкивается Турция в вопросах миграции, - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. - Обвинения в том, что Турция, в которой находится наибольшее количество беженцев в мире, использует проблему миграции в политических целях, является новым доказательством лицемерного подхода".

Министры иностранных дел 27 стран – членов Евросоюза на экстренном заседании в Загребе в пятницу приветствовали достигнутое президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом соглашение о перемирии в сирийском Идлибе и призвали стороны к немедленной его реализации. Кроме того, главы МИД решительным образом осудили использование Анкарой проблемы сирийских беженцев для достижения своих политических целей, заявив, что для ЕС это неприемлемо.

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О том, что власти Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше, СМИ сообщили 28 февраля вскоре после сообщений о том, что турецкие военные погибли в результате удара авиации Асада в провинции Идлиб.

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29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев.

Такое решение Анкара приняла после обострения в Сирии, где погибли турецкие военные.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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Сирия Турция ЕС мигранты

Источник: ТАСС

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