Турция и Россия снова бомбят мирных жителей в Сирии: видео

Волонтеры сообщают об авиаударах российских и турецких ВВС по провинциям Халеб и Идлиб

Фото: REUTERS/ Ali Hashisho

Турецкие военные, которые в позапрошлом месяце провели в Сирии антикурдскую военную операцию, вновь атаковали мирных жителей северо-востока страны.

Как сообщили курдские СМИ, 2 декабря пограничный город Тель-Рифаат в сирийской провинции Халеб подвергся массированной бомбардировке, в результате чего погибли не менее девяти подростков, а десятки других людей были ранены.

Видео: Reuters

Кроме того, в Сирийской обсерватории по правам человека заявили об атаке на удерживаемый повстанцами город Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб. В результате авиаудара по рынку 2 декабря погибли не менее 10 человек и еще 13 были ранены.

По данным организации "Белые каски" авиаудар был совершен российскими ВВС, а число погибших составило не меньше 14 человек.

В то же время, в "Сирийских демократических силах", основу которых составляют курды, сообщили, что за прошедшие сутки в результате столкновений в районе населенного пункта Айн-Иса на севере провинции Ракка погибли три бойца СДС и семь членов протурецких формирований сирийской оппозиции.

Напомним, что ранее в этот же день в Сирии атаковали патрулирующих северо-востоке страны российских военнослужащих – возле населенного пункта Коран в провинции Алеппо рядом с бронеавтомобилем взорвалось самодельное устройство, в результате чего пострадали трое россиян.

В октябре президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели шестичасовую встречу, в ходе которой договорились о совместном патрулировании района, который прилегает к зоне военной операции "Источник мира", которую турецкие военные проводили против курдского ополчения.

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