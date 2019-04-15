Турцию масштабно "потрусило"

Очаг землетрясения залегал на глубине 4,7 километра

Фото: Pixabay

В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщают местные издания.

Так, подземные толчки были зафиксированы в 07:41 по местному времени 15 апреля.

По данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), эпицентр землетрясения находился в районе Аргуван.

Очаг землетрясения залегал на глубине 4,7 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, пишет издание.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

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