Турцию охватили масштабные лесные пожары

В окраинах Бодрума уже эвакуировали людей, чьи дома расположены вплотную к лесу

Масштабные лесные пожары охватили запад и юг Турции. Огонь не могут потушить уже три дня. Деревья горят в провинциях Стамбул и Измир. Только в Измире огонь охватил 500 га, там работают десятки тысяч спасателей. К операции привлечены 20 вертолетов и 200 пожарных машин.

Работу спасателей осложняет сильный порывистый ветер. Пламя пока не достигло домов. Однако возле курортного города Бодрум уже эвакуировали людей, чьи дома расположены вплотную к лесу.

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Напомним, что 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 9 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров.

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

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