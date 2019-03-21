Турцию снова сильно "потрусило"
На этот раз землетрясение охватило и запад, и восток страны
На востоке Турции в четверг, 21 марта, утром произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом передает Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.
Подземные толчки произошли в районе Аргуван в провинции Малатия.
"Аргуван, Малатия, произошло землетрясение магнитудой 4,1. После землетрясения пока не было сообщений о негативных последствиях", – отметили в Управлении, добавив, что следят за развитием событий.
При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 4,3. Эпицентр залегал на глубине 5 км.
Землетрясение произошло в 51 км к северу от Малатии и за 204 км к северу от Газиантепа.
После толчков на востоке, землетрясение произошло снова и на западе Турции магнитудой 2,6 – на глубине 6 км в 222 км к юго-востоку от Измира.
Напомним, в среду, 20 марта, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км.
В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.
Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию.
Пострадало трое людей. Они получили легкие ранения.
Напомним, несколькими днями раньше начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.
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