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Турцию снова сильно "потрусило"

Сегодня, 09:23

На этот раз землетрясение охватило и запад, и восток страны

Фото: Pixabay
Турцию снова сильно "потрусило" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b1/d94/5c89b1d949cd3.jpg Другие страны На этот раз землетрясение охватило и запад, и восток страны

На востоке Турции в четверг, 21 марта, утром произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом передает Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Подземные толчки произошли в районе Аргуван в провинции Малатия.

"Аргуван, Малатия, произошло землетрясение магнитудой 4,1. После землетрясения пока не было сообщений о негативных последствиях", – отметили в Управлении, добавив, что следят за развитием событий.

При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 4,3. Эпицентр залегал на глубине 5 км.

Землетрясение произошло в 51 км к северу от Малатии и за 204 км к северу от Газиантепа.

После толчков на востоке, землетрясение произошло снова и на западе Турции магнитудой 2,6 – на глубине 6 км в 222 км к юго-востоку от Измира.

Напомним, в среду, 20 марта, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. 

В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугла, Ушак, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.

Кроме того, по данным центра, "потрусило" также и Грецию. 

Пострадало трое людей. Они получили легкие ранения. 

Напомним, несколькими днями раньше начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

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Тег Турция, землетрясение, толчки, магнитуда

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УНН

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