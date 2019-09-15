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Турецкие спецслужбы похитили по меньшей мере 31 человека в других странах

15 сентября, 22:44

Людей похищали и в Украине

/ Фото: Pixabay

Спецслужбы Турции с 2016 года похитили не менее 31 человека в Казахстане, Молдове, Украине и других странах. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt в воскресенье, 15 сентября.

Похищенных людей подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом. О похищениях сообщает швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции, имеющий связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

По данным фонда, спецслужбы похищали людей в Малайзии, Пакистане, Казахстане, Косово, Молдове, Азербайджане, Украине, Габоне и Мьянме.

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Правозащитники также сообщают о сорвавшихся попытках похищений. В 2016 году в Цюрихе трем турецким агентам не удалось насильно увезти в Анкару бизнесмена, имеющего турецко-швейцарские корни. В 2018 году аналогичную операцию в Монголии предотвратила местная полиция.

Напомним, ранее турецкий суд оставил под арестом сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, который обвиняется в связях с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО) и шпионаже.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения.

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