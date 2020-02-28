Турецкие военные огнем ответили на авиаудар в Сирии

Турецкие военные наносят удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел солдат ВС Турции в Идлибе. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации президента Тайипа Эрдогана по итогам экстренного совещания в Анкаре.

"При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима президента Сирии Башара Асада, и мы продолжим наносить удары и дальше", — говорится в заявлении.

Анкара также "призывает участников астанинского процесса и все мировое сообщество остановить преступления против человечества".

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Ранее губернатор провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 22 солдата погибли.

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Также в Сети появилось видео доставки раненных турецких солдат в больницы.

Ранее турецкие войска атаковали авиацию Военно-космических сил РФ в сирийской провинции Идлиб, которая в последнее время стала камнем раздора между Анкарой, с одной стороны, и Москвой и Дамаском – с другой.

Также мы писали о том, почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии. Стороны обмениваются гневными дипломатическими заявлениями, дошло дело до ультиматумов. В российских СМИ нынешний уровень отношений между Анкарой и Москвой называют худшим с 2015-года.

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