Турецкие военные перебрасывают бронетехнику ближе к границе с Сирией

Вчера, 23:59

Колонна бронетехники прибыла в район Хасса

фото AFP
фото AFP

Турецкое военное командование перебросило бронетехнику в провинцию Хатай, граничащую с Сирией, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

По его данным, колонна бронетехники прибыла в район Хасса. Теперь бронетехника будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе.

Хатай граничит с провинцией Идлиб, обстановка в которой в последние недели накаляется. Находящиеся в Идлибе вооруженные сторонники сирийской оппозиции опасаются скорого старта масштабной наступательной операции ВС Сирии.

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Идлиб – последний в Сирии крупный оплот противников президента страны Башара Асада.

Напомним, президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на скорейшем выводе американских войск из Сирии, теперь согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение военного присутствия Соединенных Штатов на сирийской территории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийская провинция Идлиб не должна быть "отдана на милость" президенту Сирии Башару Асаду.

"Мы не должны отдать на милость этот регион режиму Асада", – сказал он на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.
Сирия, Турция, военные, бронетехника, Идлиб
Источник:

Интерфакс-Украина

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