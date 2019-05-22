Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Турецкие военные приступили к обучению эксплуатации С-400 в России

22 мая, 10:29

Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы, сообщили в Минобороны Турции

Фото: MilitaryRussia.Ru
Фото: MilitaryRussia.Ru.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев. Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", – отметил глава военного ведомства, слова которого приводит в среду газета "Миллиет".

Глава Минобороны Турции, как сообщает агентство Рейтер, также заявил, что Анкара продолжает вести диалог с Вашингтоном касательно приобретения российских С-400, но в то же время готовится к введению санкций со стороны заокеанского партнера.

Между тем Акар рассказал о новом предложении США по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Пэтриот". "28-29 марта пришло новое предложение по ЗРК "Пэтриот". Ведутся переговоры по их цене, передаче технологий и совместном производстве", - цитирует министра "Миллиет".

Группа американских конгрессменов, представляющих как демократов, так и республиканцев, 16 мая внесла на рассмотрение нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США резолюцию с призывом к "полному применению санкций" в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), а также к исключению Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в случае приобретения Анкарой у России С-400.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно каждой палатой Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе такого рода документы игнорировать.

По данным СМИ, США дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от покупки С-400.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Турция, с-400

Вы сейчас просматриваете новость " Турецкие военные приступили к обучению эксплуатации С-400 в России". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Турции есть две недели на то, чтобы отказаться от покупки С-400 – США

Сегодня, 01:22

Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400

Единственный производитель ракет для С-400 попал под санкции США

Вчера, 19:23

На этот раз в "черный список" внесли военные предприятия "Авангард" и "Конструкторское бюро приборостроения"

Эрдоган предложил России совместную разработку C-500

19 мая, 15:05

Глава Турции также подтвердил покупку С-400

В Конгрессе США призывают к санкциям против Турции в случае покупки С-400

16 мая, 02:32

В Конгрессе заявили, что Турция — давний союзник США, но она стоит перед четким выбором

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Как желатин спасает наши суставы

Куркума спасет больные суставы

Какие продукты нельзя есть на голодный желудок

Рудковская похвасталась королевской виллой на Мальдивах

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Банкиры говорят о возможном снижении ставок и дают советы

«Милан» нашел замену Гаттузо

Украина вводит спецпошлину на все товары из РФ. Реакция Москвы

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь