Турецкие военные приступили к обучению эксплуатации С-400 в России

Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы, сообщили в Минобороны Турции

Фото: MilitaryRussia.Ru.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев. Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", – отметил глава военного ведомства, слова которого приводит в среду газета "Миллиет".

Глава Минобороны Турции, как сообщает агентство Рейтер, также заявил, что Анкара продолжает вести диалог с Вашингтоном касательно приобретения российских С-400, но в то же время готовится к введению санкций со стороны заокеанского партнера.

Между тем Акар рассказал о новом предложении США по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Пэтриот". "28-29 марта пришло новое предложение по ЗРК "Пэтриот". Ведутся переговоры по их цене, передаче технологий и совместном производстве", - цитирует министра "Миллиет".

Группа американских конгрессменов, представляющих как демократов, так и республиканцев, 16 мая внесла на рассмотрение нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США резолюцию с призывом к "полному применению санкций" в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), а также к исключению Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в случае приобретения Анкарой у России С-400.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно каждой палатой Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе такого рода документы игнорировать.

По данным СМИ, США дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от покупки С-400.

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