Турецкие военные задержали сестру аль-Багдади в Сирии

Турецкие силы задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя властей Турции.
"Расмия Авад была захвачена близ населенного пункта Азаз. Мы надеемся узнать от сестры аль-Багдади ценные сведения о внутреннем функционировании ИГ", — приводит агентство слова чиновника. В настоящее время сестру лидера ИГ допрашивают. По данным агентства, вместе с ней были задержаны ее муж и невестка.
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Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.
Известно, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.
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