Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Турецкие войска понесли серьезные потери в Ливии: что произошло

24 февраля, 01:57

По данным СМИ, погиб командующий турецкими силами в Ливии генерал Халил Сойсал

По меньшей мере 16 военнослужащих Турции и более 100 переброшенных ею в Ливию из Сирии бойцов погибли в результате столкновений в районе Триполи. Такие данные приводит телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в "Ливийской национальной армии" фельдмаршала Халифы Хафтара.

"16 турецких военных и свыше 100 сирийских наемников убиты в боях за Триполи", – указали они.

Ранее сообщалось, что три высокопоставленных турецких офицера и их сирийский переводчик погибли при обстреле силами ЛНА 18 февраля морского порта Триполи, одновременно была уничтожена партия оружия и военной техники, доставленная турецким грузовым судном для войск, поддерживающих признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Реклама

Как передало в воскресенье издание Erem News, ссылаясь на источники в местных силах безопасности, при этом обстреле порта Триполи погиб командующий турецкими силами в Ливии генерал Халил Сойсал. Он получил ранения во время атаки сил ЛНА и был доставлен в госпиталь, однако врачи не смогли спасти его.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в охваченной гражданской войной Ливии действуют более двух тысяч российских наемников, которые воюют против международно признанного Правительства национального согласия.

В тренде
В Канаде – гигантская автокатастрофа, а в Германии – теракт: главные события мира

Также, как сообщают СМИ, Эрдоган заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии "на самом высоком уровне". По словам президента, Москва воздействует на ситуацию в Ливии через частную военную компанию Вагнера.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК Вагнера. По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Ливия Турция война

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фото
Ученые показали, как новый коронавирус выглядит под микроскопом: фотоДругие страны
Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в Сирии
Ловушка для Путина: почему Россия и Турция схлестнулись в СирииРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...