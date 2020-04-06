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Турецкие врачи сообщили о важном прорыве в создании вакцины против коронавируса

6 апреля, 01:00

Денис Беспалов

В Турции прошли успешные испытания вакцины на животных

В то время как ученые назвали прививки, которые могут спасти жизнь при коронавирусе, турецкие врачи провели успешные испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса нового типа на животных. Об этом сообщил профессор столичного университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет Турции по изучению коронавируса.

"Есть хорошая новость. При помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создает антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам. Теперь пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни", - заявил он.

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Ранее чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова сообщила, что у вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, большая способность к мутациям. На это указывает то, что, очевидно, есть подтвержденные случаи повторного заражения уже переболевших людей. Это усложняет создание вакцины против него.

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Напомним, ранее американские ученые рассказали, когда будет готова вакцина от коронавирусной болезни COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция вакцина коронавирус

Источник: ТАСС

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