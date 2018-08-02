Турецкий министр посмеялся над санкциями США

Сегодня, 12:55

Санкции предусматривают, что любое имущество или имущественные интересы обоих министров в рамках юрисдикции США заблокировано

Фото: AFP
Фото: AFP

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу посмеялся с введенных против него американских санкций. Об этом сообщает Associated Press.

Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу за их причастность к аресту и задержанию пастора Эндрю Брансона.

Санкции предусматривают, что любое имущество или имущественные интересы обоих министров в рамках юрисдикции США заблокировано, и американским гражданам полностью запрещено проводить любые операции с ними.

В четверг Сойлу написал в Twitter, что единственным его активом в США является проповедник Гюлен, которого Турция обвиняет в попытке неудачного военного переворота в 2016 году. США отказываются выдать Гюлена Турции.

Сойлу заявил, что Турция "не оставит его там". "Мы его возьмем", – отметил министр.

Министерство иностранных дел Турция уже выразило решительный протест против решения США наложить санкции на министров.

Ранее в Турции было прекращено действие режима чрезвычайного положения, который был введен в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года. 

Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам.

Пастора обвиняют в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами. Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.

В Турции ему грозит до 35 лет тюремного заключения.

Анкара добивается от Вашингтона экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в том, что он является идейным вдохновителем военного переворота в Турции.
США, Турция, министр, санкции, критика

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