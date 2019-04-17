Турецкий таксист вернул туристам забытые в машине 30 тысяч евро
Тунисцы поблагодарили таксиста за честность и вручили 100 евро в качестве вознаграждения
В Стамбуле двое туристов из Туниса забыли в такси сумку с 30 тысячами евро – и в тот же день водитель вернул ее забывчивым иностранцам.
Об этом информирует CNN Turk.
"Двое туристов-тунисцев, которые взяли такси из аэропорта Стамбула до отеля в районе Кумкапы, забыли в авто сумку с 30 тысячами евро. Водитель обнаружил ее, когда в машину садился следующий пассажир. И в тот же день вернул владельцам", – сообщает телеканал.
Тунисцы поблагодарили таксиста за честность и вручили 100 евро в качестве вознаграждения.
20-летний водитель Хакан Канат в интервью турецким СМИ рассказал, что у него и в мыслях не было присвоить сумку – он больше беспокоился, сможет ли найти владельцев.
Ранее 30-летний водитель из Филиппин стал популярным на весь мир – вернул сумку с деньгами пассажиру. В черной сумке австралийский бизнесмен Трент Шилдс, который приехал на Филиппины по делам, держал все самое ценное: документы, компьютер и 20 тысяч долларов наличными. Ее и оставил в такси. А вспомнил об этом только через полчаса после поездки.
Также сообщалось, что бостонский таксист решил вернуть 187 тысяч долларов бездомному, который забыл их во время проезда в машине, за что получил от него вознаграждение в 100 долларов.
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