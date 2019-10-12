Турецкое вторжение в Сирию: в осаде город Рас-эль-Айн, потери с обеих сторон

СМИ сообщают о кровопролитных боях между курдами и армией Турции

/ Фото: Reuters

Реклама

Город Рас-эль-Айн в ходе турецкого вторжения в Сирию, начавшегося несколько дней назад, оказался в осаде и был атакован турецкой армией при поддержке отрядов сирийской оппозиции. Официальные СМИ Турции сообщают о захвате города. В то же время курдское сопротивление опровергает эту информацию, сообщая о потерях турецко-сирийской армии.

Сирийское агентство САНА подтвердило лишь то, что турецкие войска и их союзники прорвали оборонительные порядки СДС на северном участке фронта и вошли в Рас-эль-Айн.

Этот город является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия планировала захватить во время операции против курдских вооруженных формирований.

Перед началом наземной операции турецкая авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим приграничным сирийским городам.

Командование же вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) опровергло сообщение о захвате турецкими войсками и формированиями сирийской оппозиции города Рас-эль-Айн на севере провинции Хасеке. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на представителя СДС.

"Курдские бойцы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, и противник несет потери", — утверждал он.

Как сообщалось, из-за вторжения Турции более 190 тыс. мирных граждан покинули населенные пункты в пограничных районах.

А США грозят уничтожить экономику Турции, если та будет нарушать права человека и предпринимать действия, ведущие к дестабилизации в регионе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама