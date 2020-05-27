В Японии туристам пообещали платить по 185 долларов в сутки

Власти Японии, которые накануне окончательно отменили чрезвычайное положение в стране, решили компенсировать иностранцам до 185 долларов за каждый день пребывания в стране.

Как сообщает Kyodo News, так правительство Страны восходящего солнца надеется реанимировать пострадавшую во время коронавирусной пандемии туристическую отрасль.

В связи с этим Кабинет министров разработал программу Go To Travel, а рамках которой иностранные туристы могут получить ваучеры размером до 20 тыс. иен в день.

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Деньги можно будет потратить на покупки в магазинах и ресторанах. Предполагается, что это покроет половину стоимости пребывания в стране. На дорогу в Японию ваучеры распространяться не будут.

В целом на программу планируется выделить 1,35 трлн иен (около 12,5 млрд долларов), а ее запуск анонсирован на конец июля.

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Чтобы получить помощь, необходимо забронировать отель в Японии

Как ожидается, это может привлечь туристов, которым из-за коронавируса запретили въезжать в Японию. У Токио в 2020 году были огромные надежды на поток иностранцев, так как в этом году страна должна была принимать Олимпиаду – из-за пандемии ее перенесли на следующий год.

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Напомним, что рядовым японцам тоже решили помочь – чтобы спасти их от финансового кризиса, власти выдадут каждой семье в стране, независимо от дохода, почти по тысяче долларов.

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