Туристка по ошибке заплатила 3 тысячи долларов за шаурму

Деньги путешественнице вернули только после того, как история попала в СМИ

В израильском Иерусалиме, где Украина планирует открыть офис инноваций, туристка заплатила почти 3 тысячи долларов за шаурму, купленную в одном из уличных кафе.

То, что она отдала за перекус слишком много денег, женщина заметила лишь спустя несколько часов – когда с ее банковского счета списали более десяти тысяч шекелей.

Читайте также: К стене плача: во сколько обойдется поездка в Израиль

Реклама

После того, как об инциденте рассказали местные СМИ, администрация заведения вернула туристке средства, принесла свои извинения, объяснив произошедшее как обычную случайность.

В тренде Как рост ВВП Украины скажется на госдолге: в Нацбанке дали оценку

Впрочем, бывший работник уличного фастфуда уже рассказал, что это далеко не было случайностью. По его словам, существует целая схема надувательства иностранных туристов. В частности, им озвучивают цены в шекелях, а списывают со счета доллары или евро.

Напомним, что весной в Британии произошла прямо противоположная ситуация: клиенту стейкхауса в Манчестере, который заказал вино за 260 фунтов стерлингов, по ошибке принесли напиток за 8,5 тыс. фунтов.

А в прошлом году житель китайской провинции Хэнань по ошибке заплатил почти 23 тысячи долларов за два пирожка в местной закусочной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама