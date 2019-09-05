Туристка по ошибке заплатила 3 тысячи долларов за шаурму

В израильском Иерусалиме, где Украина планирует открыть офис инноваций, туристка заплатила почти 3 тысячи долларов за шаурму, купленную в одном из уличных кафе.
То, что она отдала за перекус слишком много денег, женщина заметила лишь спустя несколько часов – когда с ее банковского счета списали более десяти тысяч шекелей.
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После того, как об инциденте рассказали местные СМИ, администрация заведения вернула туристке средства, принесла свои извинения, объяснив произошедшее как обычную случайность.
Впрочем, бывший работник уличного фастфуда уже рассказал, что это далеко не было случайностью. По его словам, существует целая схема надувательства иностранных туристов. В частности, им озвучивают цены в шекелях, а списывают со счета доллары или евро.
Напомним, что весной в Британии произошла прямо противоположная ситуация: клиенту стейкхауса в Манчестере, который заказал вино за 260 фунтов стерлингов, по ошибке принесли напиток за 8,5 тыс. фунтов.
А в прошлом году житель китайской провинции Хэнань по ошибке заплатил почти 23 тысячи долларов за два пирожка в местной закусочной.
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