Турки нанесли удар вблизи позиций военных США в Сирии

По предварительным данным, никто из военных США не пострадал

/ Фото: Reuters

Турецкая артиллерия нанесла при обстреле города Кобани в Сирии удар по месту, которое находится недалеко от позиций американских военных. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам его источников, снаряды упали "в нескольких сотнях метров" от того места, где находилось "американское подразделение специального назначения". По предварительным данным, никто из военных США не пострадал.

Согласно сведениям телеканала, американская сторона полагает, что удар был нанесен непреднамеренно. По словам источников, Вашингтон ранее потребовал от Анкары не наносить удары по ряду территорий. На некоторых из них находятся американские военные.

Ранее в результате военной операции, которую ведут на севере Сирии турецкие войска, погибли сотни курдских бойцов, о чем 11 октября сообщили в Министерстве обороны Турции.

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"Операция "Источник мира" продолжается в соответствии с планом", – цитирует агентство Anadolu турецких военных.

Отмечается, что в ходе боевых действий были нейтрализованы (то есть убиты либо взяты в плен) 342 участника курдских "Отрядов народной самообороны".

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Ранее сообщалось о нейтрализации 277 курдских бойцов в Сирии. При этом как минимум один погибший был и с турецкой стороны.

Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. В операции "Источник мира", кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государстве является создание 480-километровой зоны свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

На данный момент НАТО, Евросоюз, Канада, США, Иран и сам Дамаск осудили действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

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