Потери турок в Идлибе гораздо выше: эксперт о войне России и Турции

Боевые потери Турции от удара российской авиации, вероятно, значительно выше объявленных. Именно поэтому после обострения ситуации в Идлибе Анкара закрыла соцсети в стране.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов.

"Потери турок, я так подозреваю, гораздо выше заявленных. У меня есть определенный опыт, я знаю, о чем говорю. Не может быть 33 погибших и 35 раненых. Соотношение всегда один к трем, один к пяти, один к восьми. И первая информация о том, что ранено больше сотни военных, на мой взгляд, больше соответствует действительности. Турки ее скрывают. Первым делом они закрыли все соцсети. И теперь никакой информации, кроме официальной не может уйти в общество. Мы же знаем, как по соцсетям быстро расходится информация о погибших и раненых. Уже шестой год проходим. Где-то волонтер напишет, где-то – родственники, где-то из госпиталя сообщат", – отметил Жирохов.

При этом он утверждает, что ни Турция, ни Россия не заинтересованы в прямом военном столкновении.

"Именно поэтому Турция, как минимум, последние пару-тройку лет, действует по тому же сценарию, по которому Россия действует на Донбассе. Официально турецких войск в Идлибе нет. Там есть повстанцы, которых поддерживает Турция. Но турецкие войска по астанинским договоренностям не имели право находится там, где они попали под удар российской авиации. Могут находиться в других зонах, но не там, где был нанесен удар", – сказал эксперт. В тренде Не только Немцов: самые громкие политические убийства в России

По его словам, с другой стороны нанесение Россией авиационного удара вполне могло оказаться незапланированным.

"Как таковой разведки в Сирии у России нет, вся разведка потеряна еще после 2012 года, когда была упразднена группа советников. То есть российская авиация там действует просто по целям. Никакой точной информации, что это за цели у российских военных в Сирии нет. И это было уже не раз, не два и не три. И вполне может оказаться, что это был действительно случайный удар – о чем говорит официальная Россия", – констатирует Михаил Жирохов.

Напомним, накануне российские пропагандисты сообщили о том, что турецкие войска атаковали авиацию Военно-космических сил РФ в сирийской провинции Идлиб, ставшей в последнее время камнем раздора между Анкарой, с одной стороны, и Москвой и Дамаском – с другой. Тем же вечером губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил об авиаударе по военным его страны в Идлибе.

Реклама

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама