"Тут им не место": в Новой Зеландии хотят запретить кошек

Если проект одобрят, через несколько лет на острове может не остаться ни одной кошки

В городе Омауи , Новая Зеландия, местные власти предложили запретить домашних кошек, чтобы защитить местных птиц и других животных. Об этом сообщает издание The Guardian.

Если проект будет одобрен, кошек зарегистрируют, стерилизуют и снабдят чипом. Когда они умрут, их хозяева не смогут завести нового питомца. В результате через несколько лет на новозеландском Южном острове не останется ни одной кошки.

"Мы не из тех, кто ненавидит кошек, – заявил представитель природозащитной организации города Омауи Джон Коллин. – Но мы за ответственное владение домашними животными. Тут кошкам определенно не место".

Запрет кошек вписывается в принимаемые правительством страны меры по борьбе с инвазивными хищниками, ввезенными в Новую Зеландию. Для спасения новозеландских животных предлагается к 2050 году истребить всех крыс, горностаев и опоссумов, которые попали на остров с других континентов.

Ранее мы писали, что правительство Объединенного Королевств хочет полностью запретить продажу животных, которым не исполнилось полгода.

Напомним, в августе прошлого года в Украине вступил в силу закон о усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными: нарушителям грозят штрафы от 3400 до 8500 грн, арест до 15 суток, конфискация животного и вплоть до лишения свободы до 5 лет.