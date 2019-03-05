Тысячи человек покинули последний оплот ИГИЛ в Сирии

Многие из этих людей – боевики ИГ, согласившиеся сдаться

Фото: AFP

Тысячи человек покинули последний оплот ИГИЛ в Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6cc/dfd/5c66ccdfdf7b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6cc/dfd/5c66ccdfdf7b0.jpg 2019-03-05T13:59:00+02:00 Другие страны Многие из этих людей - боевики ИГ, согласившиеся сдаться

Порядка трех тысяч человек, в том числе боевики, за понедельник покинули последний населенный пункт в Сирии, удерживаемый террористической группировкой "Исламского государство", сообщает во вторник агентство Associated Press.

По данным ведущих бои против ИГ Сирийских демократических сил, 3 тыс. человек покинули поселение Багуз через гуманитарный коридор. Многие из этих людей – боевики ИГ, согласившиеся сдаться.

С 20 февраля Багуз покинули более 10 тысяч человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в участии в ИГ, задерживали.

Неизвестно, сколько мирных граждан и боевиков ИГ остается на территории Багуза, однако, отмечает агентство, речь может идти о сотнях человек.

Ранее сообщалось, что курдские формирования проводят операцию по зачистке населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии, где находится последний оплот террористов из группировки "Исламское государство".

Напомним, что по данным ООН в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".

Мы также сообщали о докладе Пентагона, в котором говорится, что в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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