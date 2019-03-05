Тысячи человек покинули последний оплот ИГИЛ в Сирии
Многие из этих людей – боевики ИГ, согласившиеся сдаться
Порядка трех тысяч человек, в том числе боевики, за понедельник покинули последний населенный пункт в Сирии, удерживаемый террористической группировкой "Исламского государство", сообщает во вторник агентство Associated Press.
По данным ведущих бои против ИГ Сирийских демократических сил, 3 тыс. человек покинули поселение Багуз через гуманитарный коридор. Многие из этих людей – боевики ИГ, согласившиеся сдаться.
С 20 февраля Багуз покинули более 10 тысяч человек. Мирных жителей размещали в лагере для беженцев, а тех, кого подозревали в участии в ИГ, задерживали.
Неизвестно, сколько мирных граждан и боевиков ИГ остается на территории Багуза, однако, отмечает агентство, речь может идти о сотнях человек.
Ранее сообщалось, что курдские формирования проводят операцию по зачистке населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии, где находится последний оплот террористов из группировки "Исламское государство".
Напомним, что по данным ООН в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".
Мы также сообщали о докладе Пентагона, в котором говорится, что в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.
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