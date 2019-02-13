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Тысячи моллюсков выбросились на популярный у туристов пляж

Сегодня, 12:57

Ученые пока не могут сказать, что привело к гибели каракатиц, но подозревают загрязнение в Тихом океане

Тысячи моллюсков выбросились на популярный у туристов пляж Другие страны Ученые пока не могут сказать, что привело к гибели каракатиц, но подозревают загрязнение в Тихом океане

Чилийские ученые и власти ошарашены массовым самоубийством каракатиц на одном из самых красивых пляжей страны.

13 февраля Баия Инглеса, или Английская бухта, которую ежегодно посещают сотни тысяч иностранцев, оказалась буквально усеяна этими моллюсками. Раньше такого никогда не случалось – тела головоногих волны выносили на пляж весь день.

Шокированы и местные жители, и туристы. Ученые лишь разводят руками – причина массовой смерти каракатиц неизвестна.

Уже ходят слухи о возможной экологической катастрофе в Тихом океане, поэтому местную рыбу есть не советуют.

Кроме того, чилийцы огорчены и другим фактом – на время расследования залив придется закрыть, что непременно приведет к снижению доходов.

Напомним, ранее в этом году подобные инциденты уже происходили. Например, в январе пляж итальянского острова Искья стал массовым кладбищем креветок.

Кроме того, мы писали, что прошлой весной на берег пляжа Таранаки на Северном острове Новой Зеландии выбросились восемь кашалотов. Все животные погибли.

Также сообщалось, что в ноябре похожий инцидент повторился в Австралии, где на берег национального парка Кроаджинголонг в штате Виктория выбросились 30 черных дельфинов.

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Тег Чили, пляж, осьминог, моллюски, каракатица

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