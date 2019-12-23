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Тысячи пингвинов заполонили остров в Антарктиде: видео

23 декабря, 15:13

Пингвины разных видов готовятся создать семьи на острове, куда пришло лето

Пингвины наводнили небольшой остров в Антарктиде. Около 4 тысяч птиц вышли на сушу. Там сейчас лето. Спустя несколько месяцев пингвины должны найти себе пару и завести потомство. Самки большинства видов морских птиц преимущественно выбирают одного любимого на всю жизнь. И расстаются такие супруги редко. Чтобы посмотреть на пингвинов, каждый сезон на остров в Антарктиду съезжаются сотни туристов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Антарктиде к украинским полярникам пришел необычный "гость". Императорский пингвин в гордом одиночестве посетил украинцев.

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Так же мы сообщали о том, что великолепный пингвин получил титул птицы года в Новой Зеландии. Вымирающий вид пингвинов победил в соревнованиях, которые устроены как настоящие выборы.

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А еще мы рассказывали трогательную и жутковатую историю о том, как парень спас пару пингвинов и прославился в качестве вора. Заботливый житель Британии решил купить онлайн двух больных пингвинов, чтобы их выходить, но обеспечил себя множеством проблем. Птицы оказались украденными из зоопарка, а их нового хозяина атаковали зоозащитники.

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Антарктида пингвины

Источник: Сегодня

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