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Тысячи протестующих парализовали аэропорт Гонконга

26 июля, 15:37

Демонстранты оккупировали воздушную гавань в знак протеста против насилия в отношении участников акций

После того, как на прошлой неделе полиция силой разогнала протестующих в Гонконге, более двух тысяч демонстрантов организовали демонстрацию в одной из крупнейших воздушных гаваней в мире – международном аэропорту Гонконга.

По данным South China Morning Post, 26 июля не менее 2,5 тысяч человек, выступающих против законопроекта об экстрадиции, устроили сидячую акцию протеста в зоне прилетов одного из терминалов. Для пущего привлечения внимания большинство из них одеты в черное – цвет протестов.

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Помимо того, активисты выступили против участия организованной преступности – триады – в разгонах протестов.

С собой у них - плакаты на английском, японском и корейском языках о политических проблемах в Гонконге.


Видео: twitter.com/ariahychen

И хотя администрация аэропорта усилила меры безопасности, на сайте воздушной гавани появилось сообщение с призывом к пассажирам запастись достаточным количеством времени для прибытия и следить за обновлением информации о рейсах.

Напомним, что в этом городе уже два месяца продолжаются протесты против решения властей принять закон об экстрадиции преступников в Китай. Уровень накала достиг такого уровня, что на 22-ую годовщину перехода города под юрисдикцию Китая демонстранты разгромили местный парламент.


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Тег аэропорт, протест, гонконг, демонстрация

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