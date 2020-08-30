Тысячи протестующих с флагами и силовики с автоматами: что происходит в Минске (фото и видео)

Власти закрыли станции метро в центре, однако это не помешало противникам Лукашенко

В Беларуси 22-е сутки продолжаются массовые акции противников президента Александра Лукашенко. Сегодня, 30 августа, как и в предыдущие воскресенья, оппозиция в Минске проводит многотысячный "Марш мира и независимости".

Реклама

Из спальных районов белорусской столицы выдвинулись группы активных граждан, которые по дороге объединяются в крупные колонны. Они движутся по улице Кальварийской, Партизанскому проспекту и проспекту Независимости.

Например, к колонне, которая шла по Партизанскому проспекту, возле Мотовелозавода присоединились работники Тракторного завода и другие протестующие. Около тысячи человек скандировали "Далучайся!".

Тем временем власти закрыли на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Поезда на них следуют без остановок. В метрополитене это решение объясняют "мерами безопасности".

Реклама

Однако люди с флагами, в белой и красной, а также национальной одежде идут в сторону площади Независимости от площади Победы и площади Свободы.

Как сообщает журналист TUT.BY, у главного входа в парк Челюскинцев к колонне подъехало два автозака, из них вышли люди в черном. Они попытались разбить колонну на две части (и им на время это удалось), но потом внезапно загрузились обратно в транспорт и уехали:

В тренде Лукашенко в ближайшее время поедет в Москву

Стелу окружили колючей проволокой. По словам журналистов, в автоматах военных нет магазинов, но их полно в подсумках.

Кроме того, в сторону проспекта Независимости поехали еще водометы, автозак и машины с сетками на крыше:

Реклама

Напомним, днем ранее, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.

Женщины в Минске разорвали цепь ОМОНа

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама