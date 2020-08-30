Українська
$ 27,46
32,43
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Тысячи протестующих с флагами и силовики с автоматами: что происходит в Минске (фото и видео)

30 августа, 14:24

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Власти закрыли станции метро в центре, однако это не помешало противникам Лукашенко

В Беларуси 22-е сутки продолжаются массовые акции противников президента Александра Лукашенко. Сегодня, 30 августа, как и в предыдущие воскресенья, оппозиция в Минске проводит многотысячный "Марш мира и независимости".

Реклама

Из спальных районов белорусской столицы выдвинулись группы активных граждан, которые по дороге объединяются в крупные колонны. Они движутся по улице Кальварийской, Партизанскому проспекту и проспекту Независимости.

Например, к колонне, которая шла по Партизанскому проспекту, возле Мотовелозавода присоединились работники Тракторного завода и другие протестующие. Около тысячи человек скандировали "Далучайся!".

Тем временем власти закрыли на вход и выход станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Поезда на них следуют без остановок. В метрополитене это решение объясняют "мерами безопасности".

Реклама

Однако люди с флагами, в белой и красной, а также национальной одежде идут в сторону площади Независимости от площади Победы и площади Свободы.

Как сообщает журналист TUT.BY, у главного входа в парк Челюскинцев к колонне подъехало два автозака, из них вышли люди в черном. Они попытались разбить колонну на две части (и им на время это удалось), но потом внезапно загрузились обратно в транспорт и уехали:

В тренде
Лукашенко в ближайшее время поедет в Москву

Стелу окружили колючей проволокой. По словам журналистов, в автоматах военных нет магазинов, но их полно в подсумках.

Кроме того, в сторону проспекта Независимости поехали еще водометы, автозак и машины с сетками на крыше:

Реклама

Напомним, днем ранее, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.

Женщины в Минске разорвали цепь ОМОНа

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь Минск силовики марш протестующие автоматы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять