Тысячи жителей Гонконга снова протестуют: яркие кадры с улиц города

Протестующие возобновили митинги из-за закона об экстрадиции

В Гонконге возобновились приостановленные на прошлом неделе акции протеста против законопроект об экстрадиции в Китай – сотни активистов собрались в правительственном квартале.

Они утверждают, что давали властям несколько дней на то, чтобы отозвать скандальный законопроект. Протестующие уверены, что при помощи такой инициативы Пекин сможет настаивать на выдаче местных диссидентов.



















Люди продолжают выходить на улицу, чтобы дожать чиновников, а также добиться отставки генерального секретаря Гонконга Кэрри Лам.

Напомним, что власти до сих пор не отложила принятие документа, а лишь приостановили его рассмотрение во втором чтении после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов. Свыше 80 человек получили ранения, 11 человек задержаны.

Мы также писали, что из-за протестов власти Гонконга приняли решение закрыть и эвакуировать все правительственные и административные здания

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