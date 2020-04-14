У 79 китайцев выявили коронавирус после возвращении из РФ: что произошло

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы

За истекшие сутки в китайской провинции Хэйлунцзян, которая гранит с Россией, новый коронавирус был подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из РФ.

Об этом заявил провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, общее число подтвержденных случаев ввезенных из-за рубежа случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 326.

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Всего в Китае за сутки зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом, 86 – у людей, прибывших из-за рубежа.

Из ранее заболевших за предидущие сутки никто не умер. С декабря от коронавируса в стране скончались 3 341 человек, зарегистрировано 82 249 случаев заболевания, из них 1 464 – ввезенных из-за границы.

В больницах остаются 1 170 человек, состояние 116 больных оценивается как тяжелое. Более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

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На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 447 случаев заболевания: в Гонконге – 1 009 (четверо умерли), в Макао – 45, на Тайване – 393 (шестеро умерли).

Ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань, распространение коронавируса за рубежом неизбежно приведет к проникновению инфекции в Китай, однако отдельные завозные случаи не вызовут новой вспышки инфекции и не должны препятствовать нормальному социально-экономическому развитию страны.

"В настоящее время самое главное в Китае – это предотвращение возобновления эпидемии", – подчеркнул Чжун Наньшань.

"Отдельные незначительные случаи проникновения инфекции в Китай – это нормально, они не должны препятствовать восстановлению процесса производства и другой деятельности, они не ведут к широкомасштабной вспышке", – считает он.

Напомним, что китайская полиция ищет нарушителей карантина с помощью дронов.

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