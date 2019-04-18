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У берега Коста-Рики изъяли больше тонны кокаина

Сегодня, 11:19

Зелье было расфасовано по специально оборудованным тайникам на борту остановленного в открытом море судна

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte.

Совместными усилиями спецслужб США и Коста-Рики у северо-западного побережья последней удалось перехватить крупную партию кокаина.

Так, спустя полтора месяца после того, как возле южного побережья страны изъяли 1,4 тонны кокаина на быстроходном катере, сотрудники береговой охраны обоих стран конфисковали более тонны наркотика в Тихом океане возле костариканской провинции Гуанакасте.

Отмечается, что кокаин был расфасован по специально оборудованным тайникам на борту судна, остановленного для досмотра в открытом море.

После обнаружения в общей сложности 1,04 тонны наркотиков пять человек, которые сопровождали контрабанду, были задержана и переданы в руки правоохранительных органов.

Напомним, что прошлым летом американская береговая охрана изъяла у контрабандистов около 24 тонн кокаина на сумму в 729 млн долларов, который наркоторговцы везли из стран Центральной и Южной Америки.

Кроме того, мы писали о рекордной партии наркотиков, изъятой в США - под видом аудиооборудования в Австралию наркокурьеры собирались доставить полторы тонны метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина общей стоимостью почти в миллиард долларов.

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Тег Коста-Рика, США, наркотики, наркокурьер, кокаин, береговая охрана

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