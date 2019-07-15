У берегов Австралии произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 5,5

Фото: Pixabay

У северо-западного побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 208 километрах к западу от города Брум, в котором проживают около 14,5 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 10 километров.

На данный момент сообщений о возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступало.

Напомним, не так давно у северного побережья Австралии произошло мощное землетрясение, из-за чего пришлось эвакуировать город Дарвин. Сейсмологи заявили, что это землетрясение стало довольно таки мощными отголосками землетрясения в Индонезии.

Ранее мы уже сообщали, что у побережья Индонезии сейсмологи зафиксировали два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья индонезийской провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея. Второе землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья острова Ямдена.

Кроме того, мы рассказывали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. Подробнее – в сюжете:

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