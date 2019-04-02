У берегов Бали произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 5,1 баллов

Фото: Pixabay

У берегов Бали произошло мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/2f2/284/5ca2f2284bfc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/2f2/284/5ca2f2284bfc6.jpg 2019-04-02T08:27:00+03:00 Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,1 баллов

В районе индонезийского курортного острова Бали произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Как выяснилось, эпицентр подземных толчков находился в морской акватории в 180 километрах северо-западнее Денпасара — административного центра провинции Бали. Глубина залегания очага сейсмологи не сообщили. Также не поступала информация о разрушениях и угрозе цунами.

Отметим, что индонезийские острова входят в так называемое тихоокеанское Огненное кольцо — цепь сейсмически активных зон и вулканов.

Напомним, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

А в начале августа на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.