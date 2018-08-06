В Египте акула убила туриста

Сегодня, 13:12

По данным местных СМИ, человеческие останки были обнаружены на пляже в Марса-Аламе

Акула. Фото: архив
Акула. Фото: архив

Турист из Чехии был убит акулой во время купания в Красном море у берегов Египта, сообщает dailymail.co.uk.

Мужчина умер в 20 километрах к северу от города Марса-Алам в результате нападения акулы, сказал председатель городского совета генерал Атеф Вагди.

Министерство здравоохранения координирует передачу тела чешскому посольству, сказал Вагди.

По данным местных СМИ, человеческие останки были обнаружены на пляже в Марса-Аламе.

Как известно, курорты Египта пользуются высокой популярностью среди украинских туристов.

Напомним, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.
Египет, турист, акула

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