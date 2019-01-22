У берегов Индонезии произошло еще одно землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 6,4 баллов

Фото: Pixabay

У берегов Индонезии произошло еще одно землетрясение //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c1/023/5c46c102369fe.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c1/023/5c46c102369fe.jpg 2019-01-22T09:19:00+02:00 Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 6,4 баллов

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Согласно данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 162 километрах к юго-западу от населенного пункта Вайнгапу на острове Сумба, в котором проживают около 49 тысяч жителей. Очаг стихии залегал на глубине 27 км.

На данный момент о пострадавших и разрушениях в результате стихии неизвестно. Угроза цунами также не объявлялась.

Это уже не первое мощное землетрясение в этом районе за сегодняшние сутки: ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,1.

Напомним, на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Кроме того, ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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