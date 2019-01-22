У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 6,1 баллов

Фото из открытых источников..

У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg 2019-01-22T07:28:00+02:00 Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 6,1 баллов

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 220 километрах к северо-западу от населенного пункта Домпу на острове Сумбава, в котором проживают около 49 тысяч жителей. Очаг стихии залегал на глубине 31,3 километров.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Напомним, в Индонезии из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября, на страну обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Кроме того, ранее на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Оно произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам, ранее сообщалось о 460 погибших.

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