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У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Сегодня, 08:00

Магнитуда подземных толчков составила 5,6

/ Фото: Flickr

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в море в 85 километрах к западу от города Париаман, в котором проживают около 92 тысяч жителей, провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километров

Пока что информации о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступало.

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Напомним, недавно на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Сильные подземные толчки ощущались в том числе в индонезийской столице Джакарте, расположенной на острове Ява. Сначала данные сейсмологов о магнитуде подземных толчков разнились.

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А в сентябре прошлого года землетрясение вызвало в Индонезии разрушительное цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. Стихия привела к гибели более двух тысяч человек, а также многочисленным инфраструктурным разрушениям.

Кроме того, в декабре на страну снова обрушилось цунами, вызванное землетрясением, – пострадали острова Ява и Суматра. Жертв на этот раз было меньше - стихия отняла жизни около 400 человек.

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Индонезия землетрясение магнитуда подземные толчки

Источник: ТАСС

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