У берегов Индонезии затонуло грузовое судно: 17 членов экипажа пропали без вести

Судно, на котором, предположительно, находилось около 20 человек, затонуло 4 июня, поисково-спасательная операция продолжается

Фото: pexels.com

По меньшей мере 17 человек пропали без вести после крушения грузового судна у берегов индонезийской провинции Центральный Сулавеси, где ранее затонул паром. Об этом в среду сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу местной спасательной службы.

По его словам, судно, на котором, предположительно, находилось около 20 человек, затонуло 4 июня. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индонезии недалеко от индонезийского острова Сулавеси 31 человек погиб в результате крушения парома.

Руководитель спасательной операции сообщил, что в момент аварии на борту находились 164 пассажира и члена экипажа, 130 человек удалось обнаружить и спасти.

Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром.

18 пассажиров судна удалось спасти,четыре человека погибли на месте, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 192 человека. Число пассажиров, находившихся на борту лодки, могло в пять раз превышать ее вместимость.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Индонезии затонуло грузовое судно: 17 членов экипажа пропали без вести". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"