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У берегов Канады произошло землетрясение

Сегодня, 02:48

Примерно через час сейсмологи зарегистрировали второй толчок

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у западных берегов Канады. Об этом сообщили в государственной службе по наблюдению за этим природным явлением.

Первый толчок был зафиксирован в 13:27 по местному времени на глубине 10 км в 166 км к западу от канадского города Порт-Элис (тихоокеанская провинция Британская Колумбия). Примерно через час сейсмологи зарегистрировали второй толчок магнитудой 5,3 на глубине 10 км в 189 км к западу от Порт-Элис. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Кроме того, начало "трусить" и зону Вранча. В Румынии в районе этой сейсмозоны, которая расположена возле южной части Украины и границы Республики Молдова, произошло землетрясение 3,5 балла по шкале Рихтера.

Также недавно остров Тайвань вновь всколыхнуло. И хотя пока информации о погибших не поступало, ущерб местной инфраструктуре был нанесен немалый.


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Тег Канада, землетрясение, магнитуда, очаги, толчок

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Источник:

ТАСС

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