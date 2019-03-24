У берегов Норвегии подал сигнал бедствия еще один корабль

С борта терпящего бедствие судна эвакуировали девять членов экипажа

На Азовском море ожидается штормовой ветер. Фото: Facebook

У берегов Норвегии подал сигнал бедствия еще один корабль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e59/8bb/5c7e598bb9af8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e59/8bb/5c7e598bb9af8.jpg 2019-03-24T18:07:58+02:00 Другие страны С борта терпящего бедствие судна эвакуировали девять членов экипажа

У берегов Норвегии, недалеко от места, где произошла авария круизного лайнера Viking Sky, еще один корабль подал сигнал бедствия. Об этом сообщает SkipsRevyen.

Как выяснилось, вблизи западного побережья Норвегии произошла авария грузового корабля Hagland Captain, на борту которого находилось девять членов экипажа. Во время сильного шторма судно потеряло часть своего груза.

Отмечается, что сначала капитан корабля отказывался от эвакуации экипажа с борта, однако вскоре согласился на ее проведение. В спасательной операции было задействовано два вертолета, которые работали в районе аварии лайнера Viking Sky.

Несколько членов экипажа спустились в море в спасательных костюмах, что облегчило спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер во время шторма вышел из строя один из двигателей. Из-за аварийной ситуации на судне пострадали 20 человек.

С лайнера вертолетами были эвакуированы 463 человека. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1400 человек. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.

Напомним, не так давно российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Позже выяснилось, что содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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