Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

У берегов Норвегии подал сигнал бедствия еще один корабль

Сегодня, 18:07

С борта терпящего бедствие судна эвакуировали девять членов экипажа

На Азовском море ожидается штормовой ветер
На Азовском море ожидается штормовой ветер. Фото: Facebook
У берегов Норвегии подал сигнал бедствия еще один корабль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e59/8bb/5c7e598bb9af8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e59/8bb/5c7e598bb9af8.jpg Другие страны С борта терпящего бедствие судна эвакуировали девять членов экипажа

У берегов Норвегии, недалеко от места, где произошла авария круизного лайнера Viking Sky, еще один корабль подал сигнал бедствия. Об этом сообщает SkipsRevyen.

Как выяснилось, вблизи западного побережья Норвегии произошла авария грузового корабля Hagland Captain, на борту которого находилось девять членов экипажа. Во время сильного шторма судно потеряло часть своего груза.

Отмечается, что сначала капитан корабля отказывался от эвакуации экипажа с борта, однако вскоре согласился на ее проведение. В спасательной операции было задействовано два вертолета, которые работали в районе аварии лайнера Viking Sky.

Несколько членов экипажа спустились в море в спасательных костюмах, что облегчило спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер во время шторма вышел из строя один из двигателей. Из-за аварийной ситуации на судне пострадали 20 человек.

С лайнера вертолетами были эвакуированы 463 человека. Всего на борту судна на момент аварии находились около 1400 человек. Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран.

Напомним, не так давно российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Позже выяснилось, что содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Норвегия, бедствие, шторм

Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Норвегии подал сигнал бедствия еще один корабль". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: эвакуировано около 400 человек

Сегодня, 10:03

Людей эвакуируют тремя вертолетами, среди них есть пострадавшие

Люди в шоке, мебель "летает": видео с терпящего бедствие лайнера у берегов Норвегии

Сегодня, 09:28

На борту круизного судна на момент бедствия находились 1300 человек, однако ночью началась эвакуация

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой

София Ротару очень сильно изменилась внешне

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

5 типов женщин, которые независимо от времени притягивают мужчин

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Германия занервничала. США готовят удар по "Северному потоку-2"
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Сегодня, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

Целую неделю кот выпрашивал мясо и куда-то его уносил

В России умерла известная советская актриса

Зеленский озвучил фамилию возможного главы МИД в случае победы