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У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: из судна эвакуировали около 400 человек

Сегодня, 10:03

Людей эвакуируют тремя вертолетами, среди них есть пострадавшие

Фото: AFP
У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: из судна эвакуировали около 400 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/689/b6c/5c9689b6ce4c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/689/b6c/5c9689b6ce4c2.jpg Другие страны Людей эвакуируют тремя вертолетами, среди них есть пострадавшие

С парома, у которого отказал один из двигателей в море у берегов Норвегии, эвакуировали 371 человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Всего на борту судна на момент аварии находились около 1,4 тысячи человек. Людей эвакуируют тремя вертолетами. Спасатели продолжают эвакуацию, несмотря на то, что три из четырех двигателей парома запустили, и он самостоятельно начал движение к городу Молде.

Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран. Во время инцидента пострадали 17 эвакуированных, трое из них получили серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. На месте работают спасательные суда и вертолеты. На берегу разворачивают лагерь для эвакуированных пассажиров лайнера.

Напомним, не так давно российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Тег Норвегия, бедствие, эвакуация, море, лайнер, судно

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Источник:

ТАСС

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