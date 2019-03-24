У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: из судна эвакуировали около 400 человек

Людей эвакуируют тремя вертолетами, среди них есть пострадавшие

Фото: AFP

У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: из судна эвакуировали около 400 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/689/b6c/5c9689b6ce4c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/689/b6c/5c9689b6ce4c2.jpg 2019-03-24T10:03:00+02:00 Другие страны Людей эвакуируют тремя вертолетами, среди них есть пострадавшие

С парома, у которого отказал один из двигателей в море у берегов Норвегии, эвакуировали 371 человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Всего на борту судна на момент аварии находились около 1,4 тысячи человек. Людей эвакуируют тремя вертолетами. Спасатели продолжают эвакуацию, несмотря на то, что три из четырех двигателей парома запустили, и он самостоятельно начал движение к городу Молде.

Отметим, что основная часть пассажиров лайнера — граждане Великобритании и США, а экипаж состоит из представителей разных стран. Во время инцидента пострадали 17 эвакуированных, трое из них получили серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсё в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей. На месте работают спасательные суда и вертолеты. На берегу разворачивают лагерь для эвакуированных пассажиров лайнера.

Напомним, не так давно российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

Также сообщалось, что в Балтийском море столкнулись два судна: много раненых. В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер: из судна эвакуировали около 400 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.