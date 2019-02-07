У берегов Португалии арестовали судно с украинскими моряками
При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина
У берегов Португалии арестовали судно с 2,5 тоннами кокаина, на борту которого находились восемь украинских моряков.
Об этом Украинской Службе Информации сообщили в Фонде помощи морякам "Ассоль".
Судно SEA SCAN 1 вместе с экипажем задержали еще 30 января – в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. В частности, были задержаны 8 украинцев, среди которых – 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местный СИЗО.
При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого, по предварительным данным, составляет около 500 миллионов евро.
Всех подозреваемых заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика. Когда португальская сторона даст разрешение, украинских граждан сможет посетить консул Украины.
Как сообщалось, на днях власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков с 9,5 тоннами кокаина на борту.
Ранее вспыхнул скандал вокруг российских дипломатов в Аргентине. Тогда из Аргентины в Россию едва не отправился груз в 389 килограммов кокаина. Наркотики были упакованы в 12 сумок и обозначались, как дипломатическая почта. В СБУ оценили стоимость указанной партии в более чем 40 млн долларов, учитывая стоимость 1 г кокаина в 100-200 $.
Полный материал читайте на сайте "Сегодня": "Сотни килограммов кокаина у российских дипломатов: в СБУ раскрыли схемы международной наркоторговли".
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