У берегов Португалии арестовали судно с украинскими моряками

При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина

Фото: УСИ.

У берегов Португалии арестовали судно с украинскими моряками //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b63/da0/5c5b63da0e482.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b63/da0/5c5b63da0e482.png 2019-02-07T00:51:00+02:00 Другие страны При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина

У берегов Португалии арестовали судно с 2,5 тоннами кокаина, на борту которого находились восемь украинских моряков.

Об этом Украинской Службе Информации сообщили в Фонде помощи морякам "Ассоль".

Судно SEA SCAN 1 вместе с экипажем задержали еще 30 января – в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. В частности, были задержаны 8 украинцев, среди которых – 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местный СИЗО.

При досмотре на его борту обнаружили 2,5 тонны кокаина, стоимость которого, по предварительным данным, составляет около 500 миллионов евро.

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Всех подозреваемых заключили под стражу на 3 месяца. Согласно законодательству Португалии, все задержанные моряки обеспечены услугами адвоката и переводчика. Когда португальская сторона даст разрешение, украинских граждан сможет посетить консул Украины.

Как сообщалось, на днях власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков с 9,5 тоннами кокаина на борту.

Ранее вспыхнул скандал вокруг российских дипломатов в Аргентине. Тогда из Аргентины в Россию едва не отправился груз в 389 килограммов кокаина. Наркотики были упакованы в 12 сумок и обозначались, как дипломатическая почта. В СБУ оценили стоимость указанной партии в более чем 40 млн долларов, учитывая стоимость 1 г кокаина в 100-200 $.

Полный материал читайте на сайте "Сегодня": "Сотни килограммов кокаина у российских дипломатов: в СБУ раскрыли схемы международной наркоторговли".

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