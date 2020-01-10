У берегов Турции танкер под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой: подробности

Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор

Босфорский пролив. Фото: REUTERS /FW1F/Gareth GDJones

Танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся в ней, трое спасены, остальные пока числятся пропавшими без вести.

Причина инцидента устанавливается. Отмечается, что в настоящее время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.

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Ранее сообщалось, что Контейнеровоз Songa Iridium, который курсировал по маршруту Одесса-Стамбул, врезался в набережную в столице Турции.

Судно, которое курсировало под флагом Либерии, врезалось в набережную в районе Румели Хисары (там находится одноименная старинная крепость, популярная среди туристов).

Также новости "Сегодня" писали, что 20 декабря два гигантских круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского острова Косумель. В результате была разрушена корма лайнера Carnival Glory круизной компании Carnival Corporation.

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