Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

У берегов Турции танкер под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой: подробности

10 января, 10:29

Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор

Босфорский пролив. Фото: REUTERS /FW1F/Gareth GDJones

Босфорский пролив. Фото: REUTERS /FW1F/Gareth GDJones

Танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся в ней, трое спасены, остальные пока числятся пропавшими без вести.

Причина инцидента устанавливается. Отмечается, что в настоящее время пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.

Реклама

Ранее сообщалось, что Контейнеровоз Songa Iridium, который курсировал по маршруту Одесса-Стамбул, врезался в набережную в столице Турции.

В тренде
Иран создает "параллельную реальность": эксперт о противостоянии со США

Судно, которое курсировало под флагом Либерии, врезалось в набережную в районе Румели Хисары (там находится одноименная старинная крепость, популярная среди туристов).

Также новости "Сегодня" писали, что 20 декабря два гигантских круизных лайнера столкнулись в порту мексиканского острова Косумель. В результате была разрушена корма лайнера Carnival Glory круизной компании Carnival Corporation.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Турция танкер столкновение Босфорский пролив

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видео
В Иране разбился самолет МАУ: списки всех погибших, подробности, фото и видеоУкраина
В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и Путина
В Иране рассказали, насколько Сулеймани был важен для России и ПутинаДругие страны
Лесные пожары в Австралии: впечатляющие фото со спутника
Лесные пожары в Австралии: впечатляющие фото со спутникаДругие страны
"Один из лучших пилотов на курсе": что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУFun
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара Ирана
Стало известно, когда Трамп сделает заявление после удара ИранаСША
В Сети появилось видео падения украинского самолета под Тегераном
В Сети появилось видео падения украинского самолета под ТегераномУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...