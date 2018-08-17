У берегов Японии зафиксировали мощное землетрясение

Сегодня, 05:54

Кроме Японии подземные толчки могли быть также ощутимы на территории Северных Марианских островов в Тихом океане

Землетрясение зафиксировали у берегов Японии. Фото: карта
Землетрясение зафиксировали у берегов Японии. Фото: карта

У берегов японского острова Иводзима произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Сильные колебания зафиксировали в геологической службы США (USGS).

Как говорится в сообщении на их сайте, эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров примерно за 420 километров к юго-востоку от населенного пункта Огасавара.

По предварительным данным, в результате земных толчков пострадавших и разрушений нет. Угрозы цунами местные службы также не объявляли.

В уведомлениях о чрезвычайных ситуациях, которые рассылает Google, указано, что кроме Японии подземные толчки могли быть также ощутимы на территории Северных Марианских островов в Тихом океане.

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Напомним, в Индонезии выросло количество жертв землетрясения, произошедшего на острове Ломбок. В данный момент от стихии погибло 460 человек

Ранее подземные толчки магнитудой 5 были зафиксированы в юго-западной китайской провинции Юньнань в Китае.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье на территории американского штата Аляска.
Япония, землетрясение, цунами, эпицентр, подземные толчки
Источник:

24tv.ua

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