У берегов Японии зафиксировали мощное землетрясение

Кроме Японии подземные толчки могли быть также ощутимы на территории Северных Марианских островов в Тихом океане

У берегов японского острова Иводзима произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера. Сильные колебания зафиксировали в геологической службы США (USGS).

Как говорится в сообщении на их сайте, эпицентр землетрясения находился на глубине более 11 километров примерно за 420 километров к юго-востоку от населенного пункта Огасавара.

По предварительным данным, в результате земных толчков пострадавших и разрушений нет. Угрозы цунами местные службы также не объявляли.

В уведомлениях о чрезвычайных ситуациях, которые рассылает Google, указано, что кроме Японии подземные толчки могли быть также ощутимы на территории Северных Марианских островов в Тихом океане.

Напомним, в Индонезии выросло количество жертв землетрясения, произошедшего на острове Ломбок. В данный момент от стихии погибло 460 человек.

Ранее подземные толчки магнитудой 5 были зафиксированы в юго-западной китайской провинции Юньнань в Китае.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье на территории американского штата Аляска.