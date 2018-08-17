У Boeing 737 отвалился двигатель во время аварийной посадки: самолет завалился на бок

Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и завалилось на бок

Самолет Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы, столице Филиппин. Самолет вылетел из города Сямынь, сообщает китайский телеканал CGTN.

Отмечается, что самолет около часа кружил над аэропортом города. За 15 минут до посадки воздушное судно снижалось до высоты в несколько сотен метров. Как отмечает Business Insider, это была неудачная попытка сесть, после которой самолет вновь набрал высоту.

Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и завалилось на бок. При этом у самолета отвалился левый двигатель.

Напомним, в Мексике разбился пассажирский самолет. ЧП произошло фактически сразу после взлета самолета из города Дуранго. Губернатор штата сообщил в Twitter, что в результате крушения самолета никто не погиб, пострадали 80 человек.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета

Также мы писали, что на с экранов радаров исчез пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс в Гавану из аэропорта Баракоа на востоке страны. На борту самолета могли находиться до 39 человек.