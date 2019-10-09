У Boeing с десятками людей на борту загорелся двигатель в воздухе

После возгорания пилот немедленно вернул лайнер в аэропорт

Фото: twitter.com/DKaeroport

Не успел мир забыть трагедию с разбившимся лайнером Ethiopian Airlines, как еще с одним эфиопским самолетом случилось опасное ЧП в воздухе.

Ссылаясь на сообщение авиаперевозчика, Independent сообщает об экстренной посадке в Сенегале Boeing 767, которую пассажирский самолет совершил из-за возгорания двигателя вскоре после взлета.

После вылета из Сенегала в направлении Эфиопии через Мали 8 октября пилот понял, что у воздушного судна загорелся двигатель.

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После немедленного возвращения самолета в международный аэропорт Блеза Дианье в сенегальской столице Дакаре возгорание было ликвидировано.

На борту воздушного судна находились 90 людей. В Ethiopian Airlines сообщают, что никто из них не пострадал. Часть пассажиров вылетела позже в тот же день, а остальных разместили в отеле – они должны были вылететь на следующий день.

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Напомним, 10 марта в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 национальных авиалиний страны. Авиакатастрофа случилась вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. На борту воздушного судна находились 157 человек из 33 стран мира. Никто из них не выжил.

Согласно результатам расследования, пилоты самолета следовали всем инструкциям производителя, но это не предотвратило катастрофы. Непосредственно перед крушением лайнер неоднократно совершал пикирование.

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