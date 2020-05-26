У Бориса Джонсона начались осложнения после коронавируса: что произошло

После того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон победил коронавирусную болезнь COVID-19, у него ухудшилось зрение.

Об этом, как сообщает Sky News, он заявил на брифинге на тему эпидемии, который он провел совместно с директором по медицинским вопросам Службы общественного здоровья Англии Ивонн Дойл 25 мая.

"Впервые за много лет мне приходится носить очки из-за, как мне кажется, последствий коронавируса. Я считаю весьма вероятным то, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом", – сказал он.

Реклама В тренде В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

Британский премьер поднял тему зрения на фоне скандала с его главным помощником Домиником Каммингсом, который, как узнали СМИ, несмотря на запреты, нарушил самоизоляцию и в марте уехал в Дарем, который расположен в 450 км от Лондона, где он живет. Мужчина объяснил свою поездку визитом к окулисту.

Напомним, что Джонсон оказался среди сотен тысяч британцев, которые заразились коронавирусом. Он проходил лечение в лондонской больнице Святого Томаса и провел трое суток в отделении интенсивной терапии. Однако, победив болезнь, он вернулся к исполнению своих обязанностей.

А 29 апреля у него родился шестой ребенок (и первый от его нынешней невесты Кэрри Симондс), которого он назвал в честь врачей, спасших ему жизнь – Уилфред Лоури Николас Джонсон.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама