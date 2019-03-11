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У британского консульства в Стамбуле взорвали сладости

Сегодня, 01:45

Подозрительный пакет оставили у входа в консульство

Фото: DHA Photo
Фото: DHA Photo.
У британского консульства в Стамбуле взорвали сладости //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5a3/157/5c85a31578324.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5a3/157/5c85a31578324.jpg Другие страны Подозрительный пакет оставили у входа в консульство

Подозрительный пакет вызвал ложную тревогу у консульства Великобритании в Стамбуле.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Взрывотехников в здание британского консульства в Стамбуле вызвали во второй половине дня в субботу. Подозрительный пакет оставили у входа в консульство.

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После того как специальные силы полиции провели контролируемый взрыв посылки, выяснилось, что взрывчатки она не содержала.

Оказалось, что в пакете были турецкие сладости, а именно лукум с орехами и кокосом.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании из терминалов.

Также прошлым летом сообщалось, что по этой же причине из аэропорта Запорожья из-за угрозы взрыва экстренно были эвакуированы 95 человек.

Мы также писали о "минировании" Одесского аэропорта – после поступившего сообщения воздушную гавань обыскивали кинологи и саперы.

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Тег Великобритания, взрыв, посольство, Стамбул, сладости, пакет

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