У британского консульства в Стамбуле взорвали сладости
Подозрительный пакет оставили у входа в консульство
Подозрительный пакет вызвал ложную тревогу у консульства Великобритании в Стамбуле.
Об этом сообщает Daily Sabah.
Взрывотехников в здание британского консульства в Стамбуле вызвали во второй половине дня в субботу. Подозрительный пакет оставили у входа в консульство.
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После того как специальные силы полиции провели контролируемый взрыв посылки, выяснилось, что взрывчатки она не содержала.
Оказалось, что в пакете были турецкие сладости, а именно лукум с орехами и кокосом.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") эвакуировали пассажиров после сообщения о минировании из терминалов.
Также прошлым летом сообщалось, что по этой же причине из аэропорта Запорожья из-за угрозы взрыва экстренно были эвакуированы 95 человек.
Мы также писали о "минировании" Одесского аэропорта – после поступившего сообщения воздушную гавань обыскивали кинологи и саперы.
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