У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами

Полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел

У двух украинских граждан, которых нашли мертвыми в одном из отелей на острове Бали (Индонезия), коронавирусную инфекциию не обнаружили.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Реклама

По факту смерти супружеской пары правоохранительными органами Индонезии начато уголовное производство, проводится расследование.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.

С целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.

Ранее в Москве загадочно умерла украинка. Тело 27-летней гражданки Украины обнаружили в квартире, которую арендует предприниматель из Южной Кореи.

В тренде В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

Реклама

А в Польше на территории костела нашли мертвым молодого украинца. У полиции пока нет оснований полагать, что к смерти украинца могли быть причастны посторонние лица. Одна из версий, которые рассматриваются – несчастный случай. Например, падение с высоты, повлекшее тяжкие травмы.

Как сообщал сайт "Сегодня", во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Женщины не стало 13 января.

.



Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама