Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,96
29,29
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами

4 мая, 04:44

Елена Вус

Полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел

У двух украинских граждан, которых нашли мертвыми в одном из отелей на острове Бали (Индонезия), коронавирусную инфекциию не обнаружили.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Реклама

По факту смерти супружеской пары правоохранительными органами Индонезии начато уголовное производство, проводится расследование.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.

С целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.

Ранее в Москве загадочно умерла украинка. Тело 27-летней гражданки Украины обнаружили в квартире, которую арендует предприниматель из Южной Кореи.

В тренде
В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

Реклама

А в Польше на территории костела нашли мертвым молодого украинца. У полиции пока нет оснований полагать, что к смерти украинца могли быть причастны посторонние лица. Одна из версий, которые рассматриваются – несчастный случай. Например, падение с высоты, повлекшее тяжкие травмы.

Как сообщал сайт "Сегодня", во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Женщины не стало 13 января.

.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индонезия украинцы смерть Бали отели украинцы за границей коронавирус МИД Украины COVID-19

Источник: УНИАН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 2 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 2 маяЕвросоюз
Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали детали
Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали деталиДругие страны
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признаке
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признакеДругие страны
Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов
Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристовTravel
Дети, вероятно, не являются переносчиками коронавируса – эксперт
Дети, вероятно, не являются переносчиками коронавируса – экспертЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...