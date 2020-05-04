У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами

У двух украинских граждан, которых нашли мертвыми в одном из отелей на острове Бали (Индонезия), коронавирусную инфекциию не обнаружили.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
По факту смерти супружеской пары правоохранительными органами Индонезии начато уголовное производство, проводится расследование.
Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.
С целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.
Ранее в Москве загадочно умерла украинка. Тело 27-летней гражданки Украины обнаружили в квартире, которую арендует предприниматель из Южной Кореи.
А в Польше на территории костела нашли мертвым молодого украинца. У полиции пока нет оснований полагать, что к смерти украинца могли быть причастны посторонние лица. Одна из версий, которые рассматриваются – несчастный случай. Например, падение с высоты, повлекшее тяжкие травмы.
Как сообщал сайт "Сегодня", во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Женщины не стало 13 января.
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