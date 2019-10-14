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У Эрдогана назвали условие прекращения военного вторжения в Сирии

14 октября, 11:40

9 октября президент Турции объявил о начале военной операции "Источник мира"

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Турция не планирует прекращать проведение операции "Источник мира" в Сирии до тех пор, пока военные не достигнут поставленных задач. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей во время нападений на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня выступают с призывом прекратить операцию „Источник мира" и угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся, пока не достигнем поставленных задач", — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

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Сирия Турция курды военная операция

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